Engel & Völkers Ski-Ranking 2022/23 Die Top 5 der exklusivsten Skigebiete weltweit (FOTO)

Hamburg (ots) -



- US-Bundesstaat Colorado führt Ranking vor Standorten in Europa an

- Aspen teuerstes Skigebiet mit Spitzenquadratmeterpreisen von 76.000 Euro (ca.

80.700 US-Dollar)

- Ganzjährige Nutzung und Wertstabilität im Fokus der Käuferschaft



Engel & Völkers präsentiert im diesjährigen Ski-Ranking die fünf exklusivsten

Skigebiete weltweit.* So sind die höchsten Preise für Skiimmobilien derzeit in

den Rocky Mountains im US-Bundesstaat Colorado zu finden: Aspen führt das

Ranking als teuerster Standort an, gefolgt vom benachbarten Vail. Platz drei

teilen sich St. Moritz und Gstaad in der Schweiz, die damit die exklusivsten

Skiregionen in den Alpen darstellen. Auch das österreichische Kitzbühel sowie

Whistler im kanadischen British Columbia gehören zu den Top-5.

"Premiumimmobilien in Skiregionen zählen zu den begehrtesten Zweitwohnsitzen und

Investitionsobjekten zugleich. Sie stellen besonders in Zeiten volatiler

Entwicklungen an den Finanzmärkten langfristige Kapitalanlagen mit sicherem

Inflationsschutz dar und bieten einen attraktiven Rückzugsort - auch über die

Skisaison hinaus", so Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers

Kitzbühel.