HAGIM Private Debt begleitet Wachstum der führenden Plattform für Zwischenfinanzierungen von Wohnimmobilien in Europa (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Das Private Debt Team der H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM) hat im vierten Quartal eine weitere Transaktion, die Finanzierung von Interbridge Europe abgeschlossen, eine der führenden Plattformen für die Vermittlung von kurzfristigen Finanzierungen von Wohnimmobilien in Europa.



Mit der bereitgestellten Kreditfazilität über 50 Mio. EUR kann Interbridge in weitere europäische Staaten expandieren und ihre Kompetenz bei der Arrangierung von Zwischenfinanzierungen weiter skalieren.