GLS Bank Vorstandssprecher Thomas Jorberg geht -Nachfolgerin ist Aysel Osmanoglu (FOTO)

Bochum (ots) - Zum Jahreswechsel verändert sich die Geschäftsleitung der GLS

Bank. Der langjährige Vorstandssprecher Thomas Jorberg geht in den Ruhestand.

Vorständin Aysel Osmanoglu übernimmt ab Januar die Rolle der

Vorstandssprecherin.



Nach 45 Jahren in der GLS Bank und fast 30 Jahren im Vorstand verlässt Thomas

Jorberg Ende 2022 die GLS Bank. Ihm folgt die 45 Jahre alte Vorständin Aysel

Osmanoglu, die bereits seit 2017 im Vorstand der Bank ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Thomas Jorberg war 1977 der erste Auszubildende der ersten sozial-ökologischenBank. Anschließend studierte er Wirtschaftswissenschaften und kehrte Ende der1980er Jahre zur GLS Bank zurück. 1993 wurde Jorberg mit nur 36 Jahren in denVorstand berufen. Ab 2003 übernahm er die Rolle als Sprecher. Er führte die Bankaus der Nische mit einer Bilanz von fast 500 Millionen Euro bis zu einermodernen Vollbank mit 10 Milliarden Euro Bilanzvolumen im Jahr 2022. Auch hat ermit der Global Alliance for Banking on Values ein weltweites Netzwerknachhaltiger Banken geschaffen, das die Ideen des fairen Bankings verbreitet.Für dieses Lebenswerk wurde er im November als "European Banker of the Year2021" ausgezeichnet. Es ist ein Signal für die gesamte Finanzbranche. Als ersterPreisträger einer kleineren und sozial-ökologisch ausgerichteten Bank zeigt er,dass Nachhaltigkeit auch im Finanzsektor das Thema unseres Jahrzehnts ist."Es fällt mir nicht leicht, Abschied zu nehmen. Doch ich werde mich nichtlangweilen", sagt Thomas Jorberg. Als Verwaltungsratpräsident der Weleda AG undim Aufsichtsrat der Eletkrizitätswerke Schönau warten weiterhin Aufgaben in dernachhaltigen Wirtschaft auf ihn.Zwei weitere designierte Vorständ*innen stoßen zur Geschäftsleitung"Dieser Wechsel ist ein Meilenstein für die GLS Bank und ihre mehr als 900Mitarbeitenden. Thomas Jorberg ist eine großartige Persönlichkeit und inspiriertuns alle. Auch hat er das sozial-ökologische Bankgeschäft in Deutschland geprägtwie kein Zweiter", sagt die designierte Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu."Ich empfinde Wertschätzung für die großartige Arbeit von Thomas Jorberg. Aufdieser Basis können wir die GLS Bank zukunftsweisend und an den Bedürfnissenunserer Kund*innen orientiert weiterentwickeln. Das neue Vorstandsteam bringtalle dafür notwendigen Kompetenzen ein, dass diese Aufgabe gemeinsam mit allunseren Kolleg*innen gelingt", sagt Osmanoglu.Sie selbst ist bereits seit 2002 Teil der nachhaltigen Finanzwelt. Damalsstartete sie als Werkstudentin bei der Ökobank, die ein Jahr später von der GLSBank übernommen wurde. 2006 wurde sie Trainee. 2013 war sie bereits