UN-Hochkommissar warnt vor 'extremem Leid' im ukrainischen Winter

GENF (dpa-AFX) - Russische Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine führen laut dem Chef des UN-Menschenrechtsbüros zu "extremem Leid" in der Bevölkerung. Mehr als zehn Millionen Menschen hätten mit Stromausfällen zu kämpfen, und mehrere Millionen seien nicht mehr regelmäßig mit Wasser und Wärme versorgt, sagte der Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Donnerstag.

"Zusätzliche Angriffe könnten die humanitäre Lage noch schwerwiegender verschlechtern und weitere Vertreibungen auslösen", warnte er im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Türk forderte die Einhaltung des internationalen Kriegsrechts, das Angriffe auf die Bevölkerung und zivile Einrichtungen verbietet.