KfW IPEX-Bank finanziert neue Straßenbahnfahrzeuge für Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) -



- Stadtwerke beschaffen geräumige "T"-Wagen des Herstellers Alstom zur

Modernisierung der Fahrzeugflotte

- Beitrag zu innovativer nachhaltiger Mobilität



Die KfW IPEX-Bank finanziert neue Straßenbahnfahrzeuge für die Stadt Frankfurt

mit 100 Mio. EUR. Die Stadtwerke Frankfurt nehmen die Mittel für ihre

Tochtergesellschaft Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) auf. Sie dienen der

Beschaffung moderner Straßenbahnen der Baureihe "Citadis SX05" des Herstellers

Alstom, die als "T"-Wagen in der Fahrzeugflotte der VGF geführt werden. Das für

Frankfurt neuartige Design der Bahnen wurde in enger Abstimmung beider Partner

entwickelt.