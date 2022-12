Update von Defence zu mit Accum(TM) Verknüpften mRNA-Impfstoffen gegen Krebs

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 15. Dezember 2022 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, arbeitet derzeit, wie bereits in der Pressemitteilung vom 31. Oktober 2022 bekannt gegeben, an der Kombination seiner AccumTM-Technologie mit mRNA-Impfstoffen. Dieses F&E-Programm wird sich nicht nur auf das Gebiet der Krebsimmuntherapie auswirken, sondern kann auch direkt für die Entwicklung neuer Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten angewandt werden.

Der Ansatz der mRNA-Impfung bietet gegenüber dem Einsatz peptid- oder proteinbasierter Vakzine enorme Vorteile. Wie jedes andere Biomolekül ist mRNA überaus empfindlich gegenüber schwierigen Bedingungen wie einem hohen Säuregrad und Enzymreaktionen, die ihre therapeutische Wirksamkeit sofort behindern würden. Darüber hinaus müssen mRNA-Moleküle das Cytoplasma erreichen, wo sie wirkungsvoll in volle Proteine umgewandelt werden können. An diesem Punkt könnte AccumTM zusätzliche Stabilität und Wirkungsstärke einbringen.

Defence hat kürzlich nachgewiesen, dass „reine“ mRNA zwar tatsächlich immunogen sein kann, aber die gegen das Vakzin erzeugte humorale (Antikörper-) Reaktion sehr schwach ist. Das Defence-Team arbeitet daher mit einem europäischen Privatunternehmen daran, mRNA-Impfstoffe in Verbindung mit AccumTM zu synthetisieren. Das Ziel besteht in einem direkten Vergleich zwischen mit AccumTM verknüpften und „reinen“ mRNA-Vakzinen hinsichtlich ihres Potenzials, eine Immunantwort zu erzeugen, die bestehende Tumore beseitigen und kontrollieren kann.

„Wir gehen davon aus, dass der AccumTM-mRNA-Impfstoff bis Ende Januar 2023 erstellt sein wird; im Anschluss daran wird die in vivo-Studie bei Tieren mit bestehenden soliden Tumoren eingeleitet. Das Ziel dieser Studie besteht darin, nachzuweisen, dass AccumTM die therapeutische Wirksamkeit eines beliebigen mRNA-Vakzins erheblich verbessern kann“, so Hr. Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. „Nach der Fertigstellung wird Defence über seinen zu 100 % eigenen mit AccumTM verknüpften mRNA-Impfstoff gegen Krebs verfügen. Defence wird außerdem in der Lage sein, seine maßgeschneiderte AccumTM-Technologie an jedes Pharmaunternehmen mit mRNA-Vakzinen zu lizenzieren”, fügte er hinzu.