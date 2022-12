Pan American Energy erhält Genehmigung für Explorationsbohrungen auf dem Lithiumprojekt Horizon (Phase 1)

15. Dezember 2022 - Calgary AB - Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung der zuvor beim Bureau of Land Management („BLM“), Tonopah Field Office, eingereichten Absichtserklärung (Notice of Intent, „NOI“) über Explorationsbohrungen auf seinem 17.334 Acres großen Lithiumprojekt Horizon, das an das Projekt Tonopah Flats von America Battery Technologies angrenzt, erhalten hat. Gemäß der Genehmigung darf das Unternehmen nun neunzehn (19) Lithiumprospektions-Kernbohrlöcher rund 7,4 Meilen westlich von Tonopah (Esmeralda County, Nevada) bohren. Dazu gehört auch der Zugang über Flächen, welche dem Tonopah Field Office (BLM), unterstellt sind.

Jason Latkowcer, seines Zeichens Chief Executive Officer, sagt dazu: „Unser Team hat mit einem außergewöhnlichen Genehmigungsantrag die Erwartungen wieder einmal übertroffen. Unsere NOI wurde bei der Prüfung durch das BLM als vollständig bewertet, nachdem sie alle in den Surface Management Regulations geforderten Informationen enthielt. Pan American ist nun in der Lage, das für das erste Quartal 2023 geplante Bohrprogramm voranzutreiben. Diese Ankündigung folgt auf aufregende Neuigkeiten aus der Region Tonopah in diesem Monat, die auch die jüngste Erhöhung der Lithiumressourcen im TLC-Projekt von American Lithium umfassten. Wir sind aus operativer Sicht in einer fantastischen Position und liegen voll im Zeitplan.“

Abbildung 1 – Bohrlochstandorte

Abbildung 2 – Bohrlochstandorte 2

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Referenzprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Horizon Lithiumprojekt abgeschlossen, das im Clayton Valley – Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.