Wirtschaft EZB erhöht Leitzinsen wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EZB erhöht ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent - und kündigt weitere "deutliche" Zinsschritte an. Eine Erhöhung um einen halben Zähler war von den meisten Marktteilnehmern erwartet worden.



Es ist der vierte Zinsschritt der EZB in diesem Jahr, nach zwei Erhöhungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte wird das Tempo nun aber etwas gedrosselt. Damit folgt die EZB der Strategie der US-Notenbank Fed, die am Vorabend ebenfalls eine schwächere Erhöhung ihres Leitzinses verkündet hatte, sich mit 4,5 Prozent aber auf einem weitaus höheren Niveau befindet. Die EZB kündigte indes in ihrer Mitteilung am Donnerstag an, dass "aufgrund der erheblichen Aufwärtskorrektur der Inflationsaussichten eine weitere Anhebung" zu erwarten sei.