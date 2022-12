"Bundesarbeitsgericht muss sich schützend vor die verfassungsrechtlich garantierte Tarifautonomie stellen" / BAP/iGZ-Pressestatement anlässlich des EuGH-Urteils zum Gesamtschutz für Zeitarbeitskräfte

Berlin (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute über die Auslegung

des Rechtsbegriffes "Gesamtschutz" für Zeitarbeitskräfte nach der

EU-Zeitarbeitsrichtlinie entschieden. Nach Auffassung des EuGH erfordert der

Gesamtschutz eine Ausgleichsregelung, sofern in Tarifverträgen das

Vergleichsentgelt (Equal Pay) unterschritten wird. Der Rechtsstreit geht nun

zurück an das Bundesarbeitsgericht (BAG). Anlässlich dieser Entscheidung

erklären der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) und

der Interessenverband der Zeitarbeitsunternehmen e. V. (iGZ):



"Mit dieser Entscheidung äußert sich der Europäische Gerichtshof erstmals dazu,

was der unbestimmte Rechtsbegriff 'Gesamtschutz' für Zeitarbeitskräfte nach der

EU-Zeitarbeitsrichtlinie erfordert. Inwiefern sich das Urteil auch auf die

bewährte Tarifarchitektur der deutschen Zeitarbeitsbranche auswirken wird,

bleibt jedoch abzuwarten. Jetzt ist es am Bundesarbeitsgericht, sich schützend

vor die verfassungsrechtlich garantierte Tarifautonomie zu stellen und die

Gestaltung von Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge in der Zeitarbeit auch

zukünftig zu ermöglichen, und zwar rechtsicher, praktikabel und attraktiv.