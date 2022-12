GO! Express & Logistics passt Preise an (FOTO)

Bonn (ots) - Ab dem 1. Februar 2023 erhöht GO! Express & Logistics ihre Preise

um durchschnittlich 8,9 Prozent. Damit begegnet das Unternehmen der hohen

Inflationsrate sowie gestiegenen Personalkosten und sichert mit Investitionen in

Fuhrpark, Personal und Infrastruktur die Zustellqualität und somit die

zuverlässige Versorgung seiner Kunden.



Die Preissteigerung betrifft nationale und internationale Preise sowie die

Zusatzleistungen. "Die anhaltende Belastung durch eine hohe Inflationsrate mit

unvorhersehbaren Kostensteigerungen schlägt sich weiterhin entlang des

Produktionsprozesses und der Lieferketten nieder. Mehrkosten für die

Aufrechterhaltung und Modernisierung unseres Fuhrparks, den Einkauf von Material

und Dienstleistungen jedweder Art, Personal, technische Investitionen oder den

Unterhalt von Immobilien inklusive Energieversorgung machen daher eine

Preisanpassung unausweichlich", erläutert Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO!

Express & Logistics Deutschland GmbH.





Steigende GemeinkostenDie gestiegenen Energiekosten, etwa bei Strom und Kraftstoff, und die hoheInflationsrate beeinflussen massiv die Logistikkosten und haben Auswirkungen aufdie Prozesse bei GO! Auch die Kosten für Mittel zur Betriebssicherung undInstandhaltung steigen schneller als die Inflation und werden nach wie vor durchdie Auswirkungen der Coronapandemie auf die weltweiten Lieferketten beeinflusst.Dies betrifft beispielsweise unter anderem den kontinuierlichen Preisanstieg beiNeu- und Gebrauchtfahrzeugen, aber auch bei der Instandhaltung und dem Ausbauvon Immobilien. Darüber hinaus legt GO! unabhängig von Kostensteigerungen Wertauf eine gute technische Ausstattung von Mitarbeitern und Sortierzentren, umeinen reibungslosen Prozessablauf und optimalen Kundenservice zu gewährleisten.Investitionen in Personal und NachhaltigkeitMit der Sicherung und Gewinnung von Fachkräften ist eine weitere großeHerausforderung verbunden. Das anhaltende Produktivitätswachstum in derKEP-Branche führt langfristig zu einem zusätzlichen Arbeitskräftebedarf. Um sichals Mittelständler in der KEP-Branche dabei behaupten zu können, bedarf eshöherer Investitionen im Personalbereich, u. a. Rekrutierung, Aus- undWeiterbildung und Mitarbeiterbindung.GO! engagiert sich außerdem für eine Balance zwischen ökonomischemGeschäftsbetrieb und ökologischem Wirtschaften. Das Unternehmen legt dabei Wertauf Investitionen in Maßnahmen wie alternative Antriebe, Photovoltaik undenergieeffizientes Lichtmanagement sowie besonderes Augenmerk auf dieintelligente Steuerung von Logistikströmen. Die Leitwege werden kontinuierlichüberprüft und im Bedarfsfall justiert, um die zurückgelegten Liniennetzkilometerpro Packstück weiter zu reduzieren. Moderne Technik unterstützt die Mitarbeiterund die Kuriere mit einer hochkomplexen Routenoptimierung für ein nachhaltigesTourenmanagement."Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unsere Mitarbeiter und Kuriere in jederHinsicht bestmöglich auszustatten, denn sie sind ein unverzichtbarer Bausteinunseres Serviceversprechens sowie unseres Qualitätsstandards. Die Gesundheitunserer Beschäftigten ist das Rückgrat unserer Unternehmensgruppe", betontUlrich Nolte.Über GO! EXPRESS & LOGISTICSGO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger Anbieter vonExpress- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerkwurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Rund1.400 Mitarbeiter und mehr als 1.700 Fahrer und Kuriere sind täglich im Einsatzund sorgen für den Transport der jährlich mehr als 9,2 Millionen Sendungen(2021).GO! bietet unter dem Motto "Alles außer_gewöhnlich" ein breites Portfolio anLogistiklösungen: vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweitenExpressversand. Von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen bishin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen Logistikanforderungen.Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added Servicesrunden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.Mehr unter http://www.general-overnight.com