Eastman-Partnerschaft unterstützt Wiederaufforstung in Brasilien

Diese Umweltinitiative unterstützt das Programm Wälder der Zukunft („Florestas do Futuro" in brasilianischem Portugiesisch), das die Wiederherstellung von Wäldern in dauerhaften Schutzgebieten wie Auwäldern und gesetzlichen Reservaten im Atlantischen Regenwald fördern soll. Das Projekt von Eastman, SOS Mata Atlântica und Bracell konzentriert sich auf die Wiederherstellung der Wälder in der brasilianischen Region Jequitibá innerhalb eines Umweltschutzgebiets an der Nordküste des Bundesstaats Bahia.

Eine Investition der Eastman Foundation unterstützt die Wiederherstellung in dem betreffenden Gebiet, das Teil des Waldpartnerschaftsprogramms von Bracell ist. In der Gemeinde Entre Ríos gibt es zwei Quellen. Die Initiative wird dazu beitragen, die Ökosystemleistung der Wasserregulierung zu verbessern, was der gesamten Region zugute kommt.

Details zum Wiederaufforstungsprojekt

Die Wiederbepflanzung wird nach einer Methode erfolgen, die eine hohe Dichte und Vielfalt gewährleistet. Pro Hektar gibt es 2.500 einheimische Bäume mit 60 bis 100 verschiedenen Arten. Die Berichte über die Bepflanzung werden nach Abschluss jeder Projektphase erstellt, außerdem werden regelmäßige Berichte mit Bildern der Bepflanzung während der Wiederherstellung des Gebiets sowie jährliche Berichte während des Überwachungszeitraums veröffentlicht.

Der Atlantische Regenwald ist ein tropischer Wald, der sich zu über 90 % in Brasilien befindet. Er bedeckt 15 % der brasilianischen Landesfläche und erstreckt sich über die Ostküste, den Nordosten, den Südosten und den Süden des Landes. In Bezug auf die biologische Vielfalt, das Klima und die Kosten gehört er zu den vorrangig wiederherzustellenden Ökosystemen weltweit. Der Wald gehört zu einer Gruppe von Ökosystemen, die – wenn sie sich optimal erholen – 71 % der Arten vor dem Aussterben bewahren und fast die Hälfte des seit der industriellen Revolution in der Atmosphäre angesammelten Kohlenstoffs absorbieren könnten, so Forschungsergebnisse der brasilianischen Regierung.