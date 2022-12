NYON (dpa-AFX) - Die Macher der umstrittenen Super League setzen auch nach dem Rückschlag durch ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf ein für sie positives Urteil im kommenden Jahr. Der Generalanwalt Athanasios Rantos hatte in seinen Schlussanträgen am Donnerstag in Luxemburg die Position der Europäischen Fußball-Union UEFA und des Weltverbands FIFA im Kampf gegen den Konkurrenzwettbewerb zur Champions League gestärkt.

Diese Meinung sei "ein Schritt in einem laufenden Verfahren", sagte Bernd Reichart, Chef von A22 Sports Management, das die Super League unterstützt. Rantos habe deutlich gemacht, dass die UEFA eine monopolistische Position habe, mit der große Verantwortung einhergehe, anderen Akteuren das freie Agieren im Markt zu ermöglichen. "Wir glauben, dass die 15 Richter der Großen Kammer, die mit der Verantwortung für diesen Fall betraut wurden, substanziell weiter gehen und die Möglichkeit für Clubs schaffen, ihr eigenes Schicksal in Europa zu managen."