NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bayern haben einer neuen Studie des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK zufolge weiterhin die größte Kaufkraft in Deutschland. Mit 28 453 Euro Nettoeinkommen pro Kopf liegen die Bewohner des Freistaats weiterhin an der Spitze der Bundesländer, vor Baden-Württemberg (28 125 Euro), das Hamburg (28 084 Euro) von Platz zwei verdräng hat. Am unteren Ende der Skala liegen die drei ostdeutschen Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt und Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern. Ein Einwohner des Küstenlandes verdient im Schnitt mit 23 213 mehr als 5000 Euro weniger netto als ein Bewohner Bayerns.

Die kaufkräftigsten Regionen liegen um die Stadt München herum. Spitzenreiter ist der Landkreis Starnberg mit 36 866 Euro, gefolgt von den Landkreisen München und Ebersberg sowie der bayerischen Landeshauptstadt selbst. Unter den zehn stärksten Landkreisen sind mit dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis (beide Hessen) nur zwei Regionen außerhalb Bayerns und drei außerhalb des Großraums München - auf Platz neun rangiert der Landkreis Erlangen-Höchstadt.