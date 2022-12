DZ BANK stuft BECHTLE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bechtle auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Analyst Thorsten Reigber erklärte die Aktien des IT-Dienstleisters zu seinen Favoriten für das nächste Jahr. Das Geschäftsmodell von Bechtle habe sich in vergangenen Rezessionsphasen als relativ widerstandsfähig erwiesen. Zudem habe es seit dem Börsengang 2000 lediglich zwei Jahre mit einem negativen Wachstum aus eigener Kraft gegeben, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 10:26 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 13:18 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 35,13EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m