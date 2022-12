ROUNDUP: Metro will zurück in die Gewinnzone - Cyberattacke belastet Geschäft

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re peilt für das kommende Jahr einen Konzerngewinn von rund vier Milliarden Euro an. Die Kennzahl basiert auf dem ab 2023 geltenden neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 und ist daher nicht mit bisherigen Vorjahreszahlen vergleichbar, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend in München mitteilte. Für 2022 geht der Vorstand nach bisheriger Rechnungslegung von einem Überschuss von rund 3,3 Milliarden Euro aus, macht dies angesichts hoher Schäden durch Naturkatastrophen jedoch von positiven Sondereffekten abhängig.

DÜSSELDORF - Der Großhändler Metro will nach einem millionenschweren Verlust im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft im neuen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren. Das Ergebnis je Aktie soll 2022/23 (per Ende September) wieder positiv ausfallen und eine Dividende ermöglichen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Das wichtige Weihnachtsquartal wird jedoch durch eine Cyberattacke auf die IT-Systeme empfindlich gestört. Vorstandschef Steffen Greubel sieht die Metro aber insgesamt auf dem richtigen Weg und erhöhte die Mittelfristziele.

ROUNDUP/Energiekrise: Chemiebranche erwartet Produktionsrückgang

FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie schöpft in der Energiekrise keine Hoffnung für das kommende Jahr. Nach einem Produktionseinbruch warnte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag vor weiteren kräftigen Rückgängen 2023. Auch der Umsatz werde "aller Voraussicht nach" schrumpfen, sagte VCI-Präsident Markus Steilemann in Frankfurt. Eine konkrete Prognose gab der Verband nicht ab. Er warnte vor der Abwanderung von Chemiebetrieben ins Ausland wegen hoher Gas- und Strompreise.

ROUNDUP: Ceconomy strebt Verbesserung an - Viele Risiken bleiben aber

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy will im neuen Geschäftsjahr nach einem Gewinnrückgang seine Ertragslage wieder verbessern. Dabei habe das Unternehmen zu Beginn eine gute Kundennachfrage verzeichnet, erklärte Konzernchef Carsten Wildberger am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Düsseldorf. Seine Transformation will das Unternehmen vorantreiben. Allerdings birgt das Konjunkturumfeld viele Unwägbarkeiten, Börsianer schreckte das ab.