Digitale Vermögenswerte - Experte erklärt die 3 geeigneten Anlagesegmente (FOTO)

Vaduz (ots) - Peter Lindenmann ist Finanzexperte und CEO der Calidris Fintech

AG. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, einem breiten Publikum, wie

auch institutionellen Investoren die Chancen des Marktsegments digitaler

Vermögenswerte zugänglich zu machen.



Der Bitcoin auf Talfahrt, eine der größten Krypto-Börsen kollabiert - viele

Anleger kommen beim Thema digitale Anlagen derzeit ins Grübeln. Dabei ist jedoch

nur wenigen Menschen bewusst, dass der Markt um digitale Vermögenswerte heute

weit mehr Produkte umfasst als die wohl bekannteste Kryptowährung. "Auch wenn

wir gerade einen Krypto-Winter erleben, ist für die Anlageklasse digitaler

Vermögenswerte weiter von einem großen Entwicklungspotenzial auszugehen", sagt

Peter Lindenmann. "Den meisten Anlegern kommen beim Thema digitale Anlagen zwar

als erstes Bitcoin und Co. in den Sinn, das Marktgeschehen ergibt jedoch

mittlerweile ein anderes Bild." Der CEO der Calidris Fintech AG kennt die

aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten genau und hat in diesem Beitrag

drei Anlagesegmente zusammengestellt, mit denen sich die Chancen von digitalen

Vermögenswerten besonders gut nutzen lassen.