Deutschen Haushalten und Unternehmen entgehen jährlich Heizkosteneinsparungen in Höhe von rund 7,6 Milliarden Euro (FOTO)

Erkrath (ots) - Neuer Cebr-Report "Powering Energy Efficiency", durchgeführt imAuftrag von Grundfos, deckt Gründe für verfehlte Energieeinsparpotenziale auf- In Deutschland versäumen Haushalte und Unternehmen jedes Jahr Einsparungen inHöhe von rund 7,6 Milliarden Euro .- 67 % der Unternehmen und 75 % der Haushalte haben diverse Gründe, warum siekeine Verbesserungen der Energieeffizienz vornehmen, darunter beispielsweisemangelnde Informationen oder hohe Anschaffungskosten.- Insbesondere fehlende Informationen über die tatsächlichen Kosten einerModernisierung und den Umweltnutzen effizienterer Heizungssysteme, überFördermöglichkeiten für Haushalte und Unternehmen sowie über möglichekostengünstige Maßnahmen, die dennoch eine hohe Energieersparnis einbringenkönnen, sind einer der Hauptgründe für verfehlte Energieeinsparpotenziale.- Wahrnehmung zu hoher Investitionskosten: 32 % der deutschen Unternehmen zögernbei der Investition in Energieeffizienzmaßnahmen der bestehenden Heizsystemeoder der Modernisierung.- Mangelnde Informationslage und Einschränkungen: 44 % der deutschen Mieter istnicht bekannt, ob ihre Heizungsanlage auf Energieeffizienz geprüft wurde. Fastzwei Drittel (63 %) würden ihre Wohnungen energieeffizienter gestalten, aberetwa die Hälfte (47 %) kann keine Verbesserungen ohne ihren Vermietervornehmen.- Der Report von Cebr und Grundfos unterstreicht die dringende Notwendigkeitüber gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu informieren.Grundfos, einer der weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichenPumpenlösungen und Wassertechnologien, hat einen Report mit dem Titel "PoweringEnergy Efficiency" veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit dem Centre forEconomics & Business Research (Cebr) (http://www.cebr.com) auf Basis einerErhebung des Marktforschungsunternehmens Censuswide erstellt wurde. DieErgebnisse des Reports zeigen, dass sich sowohl deutsche Unternehmen als auchHaushalte über die Dringlichkeit möglichst energieeffiziente Heizsysteme zunutzen im Klaren sind, jedoch die relevanten Informationen zu möglichenEinsparmaßnahmen fehlen oder im Falle von Privathaushalten zur Umsetzung aufihre Vermieter angewiesen sind. Insgesamt entgehen so deutschen Haushalten undUnternehmen jährliche Heizkosteneinsparungen in Höhe von rund 7,6 MilliardenEuro.Hohe Energiekosten führen zu drastischen Maßnahmen am ArbeitsplatzSteigende Energiekosten sind für deutsche Unternehmen (50 %) ein zunehmenderGrund zur Besorgnis. Hinzu kommen Inflation (44 %) sowie weitere möglicheSteuererhöhungen (22 %) . Trotz aller Besorgnis geben nur rund 39 % der