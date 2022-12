Host Europe Umfrage unter KMUs zeigt, dass ein Großteil IT-Investitionen planen (FOTO)

Köln (ots) - 84 Prozent aller befragten KMUs in Deutschland planen in ihre IT zu

investieren, knapp die Hälfte davon in Sicherheit. Das geht aus der aktuellen

Studie von Host Europe hervor, für die in Zusammenarbeit mit YouGov im Oktober

2022 über 500 IT-Experten aus dem deutschen Mittelstand befragt wurden.



Können kleine und mittelständische Unternehmen im digitalen Rennen noch den

Anschluss finden[1]? Host Europe Experten prognostizieren gute Chancen für die

digitale Transformation. Laut den vorliegenden Umfrageergebnissen wollen 84

Prozent der mittelständischen Unternehmen in ihre IT investieren. Neben der

Sicherheit (47%) sind es insbesondere die Software (39%) und die

Serverlandschaft (37%), die von den IT-Experten priorisiert werden.