KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine bittet den Westen dringend um die Lieferung moderner Panzer und Luftabwehr gegen russische Angriffe - doch aus Moskau kommen Drohungen. Speziell die von den USA erwogene Stationierung von Patriot-Systemen würde Washington noch mehr zur Konfliktpartei machen, warnte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag. In Berlin billigte der Bundestag die angekündigten Energiepreisbremsen, um die Bürger von den Folgen des Kriegs zu entlasten.

Selenskyj appelliert an die EU



Präsident Wolodymyr Selenskyj richtete einen direkten Appell zur Lieferung moderner Panzer an den EU-Gipfel in Brüssel, der auch ein neues Sanktionspaket gegen Russland auf der Tagesordnung hatte. "Derjenige, der als erster moderne Panzer liefert, eröffnet die Möglichkeit für Lieferungen aus der ganzen Welt und wird als einer der größten Verteidiger der Freiheit unserer Zeit im Gedächtnis bleiben", sagte Selenskyj. Dasselbe gelte für weiter reichende Artillerie- und Raketensysteme, die das Ende der russischen Aggression schneller herbeiführen könnten.

Selenskyj hatte schon in der Nacht zum Donnerstag gesagt: "Diese Woche haben wir einen bedeutenden Fortschritt in der Frage der Flugabwehr gemacht." Details nannte er nicht. Doch hatten US-Medien berichtet, Washington erwäge eine Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an Kiew - was militärisch große Bedeutung haben könnte. Denn einerseits könnten die Infrastruktur und Bevölkerungszentren in der Ukraine besser gegen zerstörerische russische Luftangriffe geschützt werden, während sich andererseits die Bewegungsfreiheit der ukrainischen Streitkräfte am Boden vergrößert.

Die russische Botschaft in den USA reagierte mit der Warnung vor "unvorhersehbaren Folgen". Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, sollten Patriot-Systeme in der Ukraine stationiert werden, wären diese für Russland "rechtmäßige vorrangige Ziele". Damit würde die US-Beteiligung an dem Konflikt in der Ukraine noch einmal deutlich ausgeweitet, sagte sie. "Washington hat sich schon selbst zur Konfliktpartei gemacht auf der praktischen Ebene."