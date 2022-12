Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.12.2022

Kursziel: 3,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Q3: Starkes Wachstum macht Profitabilitätsrückkehr auf FY-Basis visibel - noch stärkerer Anstieg durch Bauteilknappheit verhindert

MS Industrie hat jüngst Kennzahlen für das Q3 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig eine signifikante Steigerung ggü. dem Vorjahr offenbaren, in der Bottom-Line aufgrund von Verzögerungen allerdings dennoch schwächer ausfallen als von uns angenommen.



[Tabelle]



Wachstumsdynamik beschleunigt: Nach 9M verbuchte MS Industrie einen Umsatz von 148,1 Mio. Euro. Dies impliziert für Q3 einen Konzernerlös von 51,0 Mio. Euro (+30,1% yoy), was im Rahmen unserer Erwartung liegt (53,0 Mio. Euro) und eine nochmalige Beschleunigung des Unternehmenswachstums im Jahresverlauf bedeutet (H1: +15,8% yoy). Im Bereich Powertrain verspürte MS Industrie dabei unverändert eine hohe Nachfrage vom Hauptkunden Daimler Trucks und konnte die Top-Line um 30,7% yoy auf 37,0 Mio. Euro steigern. Während die OEMs von anhaltenden Lieferkettenverwerfungen beeinträchtigt sind, ist MS Industrie mit einer angespannten, aber gesicherten Versorgungssituation konfrontiert. Das Ultrasonic-Geschäft profitierte ebenfalls von einer ungebrochen hohen Nachfrage und erzielte einen Erlösanstieg von 28,4% yoy auf 14,0 Mio. Euro. Hier führten indes spürbare Bauteilknappheiten wie auch in den Vorquartalen zu Umsatzverzögerungen, sodass in Summe bereits Aufträge im Wert von mehr als 10,0 Mio. Euro erst in 2023 realisiert werden können und ein noch stärkeres Wachstum verhinderten.



EBIT-Entwicklung durchwachsen: Im 9M-Zeitraum erwirtschaftete MS Industrie ein EBIT von 4,4 Mio. Euro und lag damit in Q3 (0,3 Mio. Euro) signifikant unter unserer Erwartung (2,1 Mio. Euro). So wirkten v.a. die anhaltenden Verzögerungen bei der Realisierung des Neugeschäftes im Ultrasonic-Segment margenbelastend, wodurch laut Vorstand in diesem Geschäftsbereich ein negativer EBIT-Beitrag erwirtschaftet wurde. Die in Neuaufträgen enthaltenen enormen Preisaufschläge von teilweise >10% werden sich zudem voraussichtlich erst ab Q2/23 materialisieren. Das Powertrain-Segment entwickelte sich hingegen zufriedenstellend und lag ergebnisseitig im positiven Bereich.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 3,00 Euro