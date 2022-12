FRANKFURT - Die Euro-Währungshüter sehen sich im Kampf gegen die hohe Inflation im Euroraum auch nach der vierten Zinserhöhung in Folge noch nicht am Ende. Der EZB-Rat gehe "aufgrund der erheblich nach oben korrigierten Inflationsaussichten" davon aus, dass er die Leitzinsen im Währungsraum weiter erhöhen werde, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mit.

WASHINGTON - Die US-Industrie hat im November erneut etwas weniger produziert. Die gesamte Herstellung sank gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt eine Stagnation erwartet. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Im Vormonat war die Fertigung um 0,1 Prozent gesunken.

USA: Einzelhandelsumsatz gibt deutlich nach



WASHINGTON - Der US-Einzelhandel hat im November deutlich weniger umgesetzt. Die Erlöse fielen gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, im Schnitt allerdings nur ein Minus von 0,2 Prozent erwartet. Der Rücksetzer folgt auf einen deutlichen Umsatzanstieg im Vormonat.

USA: Philly-Fed-Index steigt nicht so stark wie erwartet

PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Dezember verbessert, aber nicht so stark wie am Markt erwartet. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 5,6 Punkte auf minus 13,8 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Anstieg des Index auf minus 10,0 Punkte erwartet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken, was auf eine Besserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt hindeutet. Ihre Zahl ging um 20 000 auf 211 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Anstieg der Hilfsanträge auf 232 000 gerechnet.

ROUNDUP: Britische Notenbank hebt Leitzins auf höchsten Stand seit 2008

LONDON - Die britische Notenbank stemmt sich mit einer weiteren Zinsanhebung gegen die hohe Inflation. Der Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2008. Bankvolkswirte hatten mit der Entscheidung weitgehend gerechnet. Es ist die neunte Zinsstraffung seit Ende vergangenen Jahres, als der Leitzins noch knapp über der Nulllinie gelegen hatte.