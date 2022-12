DBAG: Veränderungen im Vorstand

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) diverse Änderungen im Vorstand vorgenommen und sich damit auch für die längerfristige Zukunft sehr gut aufgestellt. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde Torsten Grede sein Amt als CEO nach der Hauptversammlung per Ende Februar 2023 niederlegen. Dies erfolge 10 Monate vor dem ursprünglichen Ende seines Mandats. Neuer CEO der Gesellschaft werde ab März Tom Alzin. Herr Alzin sei bereits Mitglied des Vorstands und seit 2004 bei der DBAG tätig. Ebenso solle Herr Jannick Hunecke im Vorstand der Gesellschaft bleiben. Ergänzt werde der neue Vorstand ab 1. Januar 2023 durch Melanie Wiese. Frau Wiese solle die Rolle des CFO einnehmen. Auch wenn mit Herrn Grede ein sehr erfahrener Vorstand ausscheide, sehe das Analystenteam die News mit der Nachfolgeregelung für den CEO und mit der Besetzung des CFO-Postens als ein sehr gutes Signal für die kommenden Jahre. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 40,00 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.12.2022, 17:20 Uhr)



Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,68 % und einem Kurs von 26,55EUR gehandelt.