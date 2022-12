Inflation bei "nur" 10 Prozent? Warum sich damit die Altersvorsorge vieler Menschen in 7 Jahren halbiert - und was sie jetzt tun sollten (FOTO)

Bielefeld (ots) - Hohe Energiekosten, teure Lebensmittel und die Preise steigen

weiter. Zwar sank die Inflationsrate auf europäischer Ebene jüngst auf "nur" 10

Prozent, dennoch verpufft das Ersparte der Deutschen täglich mehr und mehr. Kein

Wunder also, dass immer mehr Menschen um ihre Altersvorsorge fürchten.



"Bleibt die Inflation dauerhaft auf diesem Niveau, halbiert sich unsere reale

Altersvorsorge in nur 7 Jahren. Die gute Nachricht ist, dass sich jeder mit den

richtigen Maßnahmen davor schützen kann", sagt David Tappe. Der

Honorar-Finanzanlagenberater entwickelte bereits für hunderte Menschen

profitable Anlagestrategien und kennt daher die effektivsten Maßnahmen, um auch

in Zeiten der Inflation eine solide Altersvorsorge aufzubauen. In diesem

Ratgeber analysiert er die aktuellen Auswirkungen der Inflation und erklärt, wie

jeder im Sinne seiner Altersvorsorge darauf reagieren sollte.