Lieferketten im Wandel Diese Regeln mischen die Karten für Importeure neu (FOTO)

Sankt Anna am Aigen (ots) - Margot Königshofer ist die Gründerin und

Geschäftsführerin der Procfit GmbH und unterstützt gemeinsam mit ihrem Team

Start-ups sowie junge Unternehmen dabei, ihre Lieferketten zu etablieren. Damit

profitieren die Betriebe langfristig von einer durchdachten Optimierung dieser

Strukturen.



Beim Import von Waren gibt es für Unternehmen zahlreiche Herausforderungen zu

meistern. Nur allzu oft trügt der Schein. Das weiß auch Margot Königshofer,

Gründerin sowie Geschäftsführerin der Procfit GmbH und Expertin für

Lieferketten. Sie verrät: "Produzenten aus dem asiatischen Raum sind wahnsinnig

schnell bei der Mustererstellung. Viele Unternehmen denken daher, dass sie in

ihnen den optimalen Lieferanten gefunden hätten. Die Gesamtkosten bleiben bei

dieser Rechnung jedoch häufig unbeachtet." Das kann nicht nur mit Blick auf den

Cashflow für ein böses Erwachen aufseiten der Auftraggeber sorgen. Margot

Königshofer weiß, wie sich Unternehmen am besten aufstellen, um optimale

Lieferketten zu etablieren und verrät daher im Folgenden, was Start-ups und

junge Unternehmen bei ihrem Lieferantenmanagement wirklich beachten müssen. Da

sich dieses derzeit in einem massiven Wandel befindet, ist ein Umdenken beim

Warenimport unverzichtbar.