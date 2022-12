Novavax kündigt geplante Emission von 125 Mio. USD an wandelbaren vorrangigen Anleihen an

GAITHERSBURG, Maryland, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute ein geplantes Angebot von vorrangigen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 in Höhe von insgesamt 125 Mio. USD (die „Anleihen") bekannt. Die Anleihen werden nur Personen angeboten und verkauft, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 der jeweils geltenden Fassung handelt. In Verbindung mit dem Angebot der Anleihen geht Novavax davon aus, den Erstkäufern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 18,75 Mio. USD Gesamtnennbetrag der Anleihen zu gewähren.

Die Anleihen stellen vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen von Novavax dar und werden halbjährlich rückwirkend verzinst. Sie werden am 15. Dezember 2027 fällig, sofern sie nicht früher umgewandelt, ausgezahlt oder zurückgekauft werden. Novavax wird die Wandlung durch Zahlung von Bargeld oder Übergabe von Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 USD pro Aktie („Stammaktien") oder einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien nach Wahl von Novavax begleichen. Die Anleihen können nach dem Ermessen von Novavax am oder nach dem 22. Dezember 2025 jederzeit ganz oder teilweise (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen) gegen Barzahlung zurückgekauft werden, wenn der letzte gemeldete Verkaufspreis der Stammaktien an mindestens zwanzig aufeinander folgenden Handelstagen mindestens 130 % des dann geltenden Wandlungspreises beträgt, und zwar während eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen (einschließlich des letzten Handelstages dieses Zeitraums) bis zu dem Handelstag, und einschließlich dieses Handelstages, der dem Tag unmittelbar vorausgeht, an dem Novavax die Rückzahlung zu einem Rückzahlungspreis in Höhe von 100 % des Nennwerts der zurückzuzahlenden Anleihen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch ausschließlich dieses Datums, ankündigt. Der Zinssatz, der anfängliche Umtauschkurs und andere Bedingungen der Anleihen werden bei der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt.