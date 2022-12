Nießbrauch ist vielen ein Begriff, die eine vermietete Wohnung an ihre Kinder weitergeben wollen. Dass auch Wertpapiere via Nießbrauch an die nächste Generation verschenkt werden können, ist indes weniger bekannt. Dabei kann sich das lohnen, um Erbschafts- oder Schenkungssteuer zu sparen.

Bei dieser Variante des Depotübertrags behält der Schenkende die Kontrolle über sein Vermögen und kann laufende Erträge wie Dividenden und Zinsen weiterhin vereinnahmen. Zugleich wechselt das Eigentum an den Wertpapieren den Besitzer. Vereinfacht funktioniert es so: Die Kinder bekommen das Depot geschenkt, die Eltern kassieren weiterhin die Erträge (Zinsen/ Dividenden). Dabei werden Steuern gespart, weil das Finanzamt den Wert des Nießbrauchs vom Wert des Depots abzieht. Im Idealfall mindert die Summe dieser Erträge den steuerlichen Wert des Geschenks so stark, dass z.B. Kinder mit etwas Glück keine Erbschaftssteuer zahlen müssen.

Wann sich das Nießbrauchdepot lohnt

Ob sich ein Nießbrauch lohnt, hängt von der Depotgröße und den Verwandtschaftsverhältnissen ab. Ehegatten, Kinder und Enkel haben recht hohe Freibeträge. Bei Ehegatten liegt dieser bei 500.000 Euro, bei Kindern bei 400.000 Euro und bei Enkelkindern bei 200.000 Euro. Depots, die unter den Freigrenzen notieren, können also steuerfrei verschenkt werden - und das alle zehn Jahre, denn der Freibetrag für Schenkungen wird alle zehn Jahre neu aufgeladen. Bei entfernteren Verwandten oder unverheirateten Paaren liegt die Grenze allerdings nur bei 20.000 Euro, so dass sich ein Nießbrauchdepot schon bei kleineren Beträgen lohnen kann.

Wie sich die Ersparnis durch Nießbrauch auswirkt, lässt sich am besten durch zwei Beispiele zeigen. Im ersten verschenkt eine 60 Jahre alte Mutter ihrem Sohn ein Depot im Wert von einer Million Euro und lässt sich einen Nießbrauch auf die Erträge einräumen. Angenommen, das Depot wirft jährlich vier Prozent ab, also 40.000 Euro an Erträgen. Dieser Betrag wird mit einem bestimmten Faktor, den das Bundesfinanzministerium anhand der durchschnittlichen Lebenserwartung des Nießbrauchnehmers (die Mutter) errechnet, multipliziert. Bei einer 60-Jährigen ist das der Faktor 13,889, was einen Nießbrauchwert von 555.560 Euro ergibt.