Das ist ein hawkisher Tsunami durch Fed gestern und EZB heute - und das in einer Situation, in der die Notenbanken die sich ohnehin abschwächende Wirtschaft mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit in die Rezession schicken. Damit verdüstert sich der Ausblick für die Aktienmärkte: die Notenbanken heben die Zinsen weiter an, die Wirtschaft geht weiter bergab - eine giftige Mischung für Risiko-Asstes wie Aktien. EZB-Chefin Lagarde spielt heute die starke Frau mit ultrahawkishen Aussagen - das erinnert an Powell im Dezember, als der Fed-Chef Powell von "Autopilot" bei der Bilanzreduzierung sprach und die Zinsen weiter anheben wollte. Damals waren auch alle auf Weihnachts-Rally programmiert - und dann crashte die Wall Street, Powell musste wenig später umsteuern. Lagarde aber riskiert nicht nur eine scharfe Rezession, sondern auch eine neue Euro-Schuldenkrise 2.0!

