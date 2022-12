HOFMANNs bei Knuspr erhältlich / Verpflegungsspezialist baut Kooperation mit Online-Supermarkt aus (FOTO)

Boxberg (ots) - Der Verpflegungsspezialist HOFMANNs kooperiert mit dem

Online-Supermarkt Knuspr. Beide Unternehmen legen besonderen Wert auf

Regionalität und Nachhaltigkeit. Mit der Kooperation ergänzt der

Online-Supermarkt, der sich selbst auch als Hofladen bezeichnet, sein Sortiment

um die mit regionalen Produkten hergestellten Premium-Menüs von HOFMANNs.

Konsumenten können die hochwertigen tiefkühlfrischen Gerichte in München und

Frankfurt am Main bei ihrem Wocheneinkauf mitbestellen. So erreicht der

Verpflegungsspezialist aus Boxberg Endverbraucher nicht nur über den eigenen

Onlineshop und baut Vertriebskanäle und Markenstrategie weiter aus.



Positive Bilanz