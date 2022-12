EZB-Leitzinserhöhung setzt DAX unter Druck

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang Oktober bis Ende Dezember aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Zuvor hieß es im Insight: "An der Lage hat sich soweit nichts geändert. Der DAX ist am Vortag bis 14.675 Punkte angestiegen, doch dann erneut am Fibonnacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 14.600 Punkten nach unten abgeprallt. Solange der DAX im großen Bild unter dem Fibonacci-Fächer bei 14.600 Punkten bleibt, ist langfristig mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen."

