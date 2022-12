PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag einheitlich mit Kursverlusten geschlossen. Damit folgten sie dem weltweit schwachen Trend, nachdem mehrere große Notenbanken ihre Geldpolitik erneut gestrafft und weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt haben - nach der US-Notenbank Fed am Vortag nun die Europäische Zentralbank sowie die Bank of England.

In Prag gab der PX um 0,54 Prozent auf 1171,34 Zähler nach. Die schwer gewichteten Papiere des Energieversorgers CEZ büßten 1,3 Prozent an Wert ein. Bei den Bankenaktien fielen die Abgaben moderater aus: Komercni Banka und Moneta Mones Bank verbilligten sich um jeweils 0,3 Prozent.