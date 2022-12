SHANGHAI, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- In der PV-Industrie gibt es derzeit viele Arten von Modulen, aber welches Modul hat die bessere Stromerzeugung? Die Daten der ersten drei Quartale der China National PV Energy and Storage Experimental Platform bestätigen die bessere Stromerzeugung der hocheffizienten N-Module, wobei das N-Typ-TOPCon-Modul die höchste Stromerzeugung aufweist, gefolgt vom N-Typ-IBC-Modul.

Jolywood ist der Pionier der N-Typ-TOPCon-Technologie und ein Tier-1-Unternehmen von Bloomberg. Jolywood investiert weiterhin in die N-Typ-TOPCon-Technologie, alle Forscher arbeiten an der Entwicklung der J-TOPCon-2.0-Technologie und wollen so schnell wie möglich auf J-TOPCon 3.0 umsteigen.