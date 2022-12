Der Wettbewerb Nanshan Entrepreneurs Star 2022 endet in Shenzhen, China, mit großem Finale

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das große Finale des Wettbewerbs Nanshan

Entrepreneurs Star 2022 unter dem Motto "Starunternehmer zusammenbringen, um

eine bessere Zukunft zu schaffen" endete am 12. Dezember. Insgesamt wurden 12

Projekte ausgezeichnet, sechs davon in der Scale-up-Gruppe und sechs in der

Start-up-Gruppe.



Mehr als 600 Projekte aus sechs Branchen nahmen am diesjährigen Wettbewerb teil,

und 20 von ihnen schafften es nach drei hart umkämpften Runden ins Finale. Der

erste, zweite und dritte Preis der Start-up-Gruppe wurde vergeben für "Eine neue

Generation von Phased-Array-Terminals für die Satellitenkommunikation",

"Forschung und Entwicklung sowie Industrialisierung von eigener industrieller

Simulationssoftware" und vier weitere Projekte. Die Preisträger der

Scale-up-Gruppe waren "PhiGent Robotics - die nächste Generation von autonomen

Fahrlösungen, die sich auf das 3D-Verständnis konzentrieren", "Das tragbare

Piano PopuPiano Smart" und vier weitere Projekte.