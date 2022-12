Brasilianische Polizei nimmt Bolsonaro-Anhänger nach Randale fest

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Nach Krawallen von radikalen Anhängern des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind bei Razzien mindestens vier Verdächtige festgenommen worden. Insgesamt gab es mehrere Dutzend Durchsuchungen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte das Oberste Gericht in der Hauptstadt Brasília die Durchsuchungsbefehle ausgestellt. Hintergrund sind Proteste von Bolsonaro-Anhängern infolge dessen Niederlage bei der Stichwahl Ende Oktober.

Der rechte Amtsinhaber hatte die Präsidentenwahl im größten Land Lateinamerikas knapp gegen den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Viele seiner Anhänger wollen dies nicht akzeptieren. Wegen vermeintlichen Betrugs gab es in verschiedenen Regionen Demonstrationen. In Brasília versuchten radikale Bolsonaro-Anhänger am Montag, ins Gebäude der Bundespolizei einzudringen. Sie zündeten auch Autos und Busse an. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Die oberste Wahlbehörde hatte Lula am Montag als Wahlsieger bestätigt. Damit kann der 77-Jährige am 1. Januar das Amt wieder übernehmen. Lula war in dem Land mit mehr als 210 Millionen Einwohnern bereits Präsident von 2003 bis 2012./mfa/DP/men