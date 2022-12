Russland warnt USA vor Lieferung von 'Patriot'-Raketen

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat die USA vor der Lieferung von Luftabwehrwaffen des Typs "Patriot" an die Ukraine gewarnt. Falls sich solche Berichte bestätigten, wäre dies ein "weiterer provokativer Schritt" der Vereinigten Staaten, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag in Moskau. Die USA würden sich damit immer tiefer in den Konflikt hineinziehen lassen - "mit allen daraus folgenden Konsequenzen." Sacharowa kündigte zudem an, "Patriot"-Raketen würden von der russischen Armee als prioritäre Ziele ins Visier genommen. Russland führt seit Ende Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine./bal/DP/men

Die Raytheon Technologies Corporation Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 98,20USD gehandelt.