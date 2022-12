Übergeordnet herrscht schon seit Längerem bei IBM und mindestens seit 2013 ein Abwärtstrend, dieser brachte Verluste auf 86,50 US-Dollar kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 zustande. Zwar erholte sich der Wert anschließend wieder und konnte in 2021 in den Bereich der Vorgängerhochs zulegen, allerdings fand keine größere Aufwärtsbewegung statt. Stattdessen gelang es lediglich an die Hochs aus 2020 um 151,63 US-Dollar in dieser Woche zuzulegen und daran schließlich krachend zu scheitern. Die nun eingeleitete Korrektur könnte sogar für ein Investment genutzt werden.

Schwerer Schlag für Bullen

Die sehr deutlichen Kursverluste in dieser Woche führten geradewegs unter das Unterstützungsband zwischen 144,73 und 145,99 US-Dollar. Bleibt es bei einem Wochenschlusskurs darunter, würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrekturausweitung zunächst an 136,51 US-Dollar und den dort verlaufenden Aufwärtstrend merklich zunehmen. Darunter müsste mit einem Test der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 und 130,00 US-Dollar gerechnet werden. Auf der Oberseite scheinen Bullen nach dem Ausbruchsversuch über die Hochs aus 2020 keine Anhänger mehr zu finden, in dem unwahrscheinlichen Fall eines erfolgreichen Ausbruchs darüber könnte dagegen der Bereich um die Verlaufshochs aus Januar 2018 um 163,46 US-Dollar in den Fokus rücken.