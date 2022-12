HIGHGATE GIBT VEREINBARUNG ZUM ERWERB VON VICEROY HOTELS & RESORTS BEKANNT

Seite 2 ► Seite 1 von 4

New York (ots/PRNewswire) - Eine mit den Geschäftsinhabern von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737304-1&h=1259989932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737304-1%26h%3D1429239652%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.highgate.com%252F%26a%3DHighgate&a=Highgate verbundene Gesellschaft gab heutebekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von Viceroy Hotels &Resorts (Viceroy) getroffen hat. Die in LA ansässige, preisgekrönte Hotelgruppeist für ihre höchst individuellen, modernen Luxushotels und Resorts auf derganzen Welt bekannt und wurde bei den Travel + Leisure World's Best Awards 2022zu einer der 10 besten Hotelmarken weltweit gewählt. Die Marke Viceroydebütierte im Jahr 2000 mit der Eröffnung des Viceroy Santa Monica und hat sichzu einem Portfolio von Hotels und Resorts an ikonischen Orten wie St. Lucia,Chicago, Los Cabos und Snowmass entwickelt."Wir freuen uns auf die Zukunft von Viceroy und glauben, dass diese Akquisitionnicht nur die zukünftige Expansion unserer Marke vorantreiben wird, sondern unsauch einen echten Partner beschert, der uns unglaubliche Unterstützung,Möglichkeiten und Zusammenarbeit bietet. Dieses Geschäft wird unsere Dynamikbeschleunigen und unsere Position als führende moderne Luxus-Lifestyle-Marke inunserem Bereich festigen", erklärte Bill Walshe, CEO von Viceroy."Wir freuen uns sehr, diese Transaktion mit Viceroy durchzuführen. Viceroy hatsich einen hervorragenden Ruf bei seinen Kunden erarbeitet, was zum Teil aufseine starke Servicekultur und sein außergewöhnliches Team zurückzuführen ist",sagte Richard Russo, einer der Geschäftsinhaber von Highgate."Durch dieErgänzung von Viceroys Plattform und DNA mit Highgates diversifizierterFähigkeit, durch Immobilienakquisitionen, Entwicklung und WachstumskanäleDritter zu wachsen, beabsichtigt Highgate, dem Viceroy-Portfolio markenbildendeHotels hinzuzufügen, die die Kundenwahrnehmung und das Markenbewusstsein weiterverbessern werden. Darüber hinaus werden wir in der Lage sein, den Mitarbeitern,Gästen, Eigentümern und Partnern einen bedeutenden Mehrwert zu bieten, indem wirViceroy mit einer eigenen Beziehung zu Highgates Betreibergesellschaftausstatten und die Vorteile von Highgates Größe nutzen werden.""Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Viceroy-Team, um der Plattformsichtbare und eindrucksvolle Hotels hinzuzufügen und Viceroy als eine derbemerkenswertesten Luxus-Lifestyle-Hotelmarken in der Branche festzulegen", so