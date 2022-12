In den letzten fast drei Jahren hat China Fortschritte in seiner COVID-19-Impfstoffforschung gemacht und konkrete Schritte unternommen, um seine Verpflichtung zu erfüllen, den Impfstoff zu einem globalen öffentlichen Gut zu machen.

China als Vorreiter in der Impfstoffforschung

Im Januar 2020 enthüllten chinesische Forscher nach dem ersten epidemischen Ausbruch Ende 2019 rasch die vollständige Genomsequenz des Virus. Die Entscheidung, die Daten zu veröffentlichen, wurde von Wissenschaftlern weltweit gelobt.

Jeremy Farrar, ein medizinischer Forscher und Direktor des Wellcome Trust, einer gemeinnützigen Stiftung für Gesundheitsforschung mit Sitz in London, bezeichnete dies in einem Tweet als „einen potenziell wirklich wichtigen Moment für die globale öffentliche Gesundheit, der gefeiert werden muss".

Im März 2020 wurde der Adenovirus-Vektor-Impfstoff, der von einem Team unter der Leitung des chinesischen Militärmediziners Chen Wei entwickelt wurde, als erster Impfstoff in China für klinische Studien zugelassen.

Nachdem die erste Phase abgeschlossen war, begann im April die zweite Phase der Studien. Zu diesem Zeitpunkt war der chinesische Impfstoff für COVID-19 nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der erste weltweit, der in die zweite Phase der klinischen Studien eintrat.

Andere COVID-19-Impfstoffe wurden gleichzeitig erforscht, darunter der von der China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) entwickelte inaktivierte Impfstoff und der inaktive Impfstoff des in Beijing ansässigen Pharmaunternehmens Sinovac.

Da das Virus immer wieder mutiert, hat China in den vergangenen drei Jahren seine Impfstoffforschung weiter vorangetrieben. Im Oktober 2022 wurden mindestens 46 COVID-19-Impfstoffe in Humanstudien im Inland und mehr als 20 in klinischen Studien im Ausland getestet.

Darunter drei inaktivierte monovalente Impfstoffe für Omicron-Varianten, die für eine sequentielle Immunisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und in den Vereinigten Arabischen Emiraten getestet wurden.