FINEQIA SCHLIESST LETZTE TRANCHE DER PRIVATPLATZIERUNG FÜR INSGESAMT 5,3 MIO. CAD AB

VANCOUVER, BC, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „ Unternehmen " oder „ Fineqia ") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gibt den Abschluss der vierten und letzten Tranche seiner maklerunabhängigen Privatplatzierung (das „Angebot") bekannt. Das Unternehmen gab 482.460.590 Einheiten (die „ Einheiten ") aus, um im Rahmen der Privatplatzierung einen Bruttoerlös von insgesamt 4.824.605,90 CAD zu erzielen, zusammen mit einer Umwandlung von Schulden in Höhe von 506.975 CAD und der Zahlung von Vermittlungsgebühren in Höhe von 19.177,20 CAD.

Zu den Zeichnern des Angebots gehörte unter anderem die Wavemaker Genesis Master Fund Ltd, ein von Wave Financial LLC verwalteter Fonds, wie zum Zeitpunkt des Abschlusses der zweiten Tranche bekannt gegeben wurde. Fineqia ist ein Minderheitsaktionär von Wave Financial, LLC.

„Wir sind mehr als glücklich, dass wir unser ursprüngliches Mittelbeschaffungsziel übertroffen haben und freuen uns außerordentlich, dass wir bedeutende und sachkundige Investoren an Bord haben", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Die richtigen Leute an unserer Seite zu haben, hilft uns, den Weg fürs Wachstum zu ebnen."

Die vierte und letzte Tranche umfasste insgesamt 353.500 CAD, einschließlich eines Bruttoerlöses von 68.500 CAD und der Umwandlung von Fremdkapital in Höhe von 285.000 CAD. Das Unternehmen hatte den Abschluss der ersten Tranche am 4. August 2022 für 345.000 CAD, der zweiten Tranche am 12. Oktober 2022 für 4.201.224 CAD und der dritten Tranche am 9. Dezember 2022 für 431.856,90 CAD bekanntgegeben.

Die Zeichner des Angebots wurden in Einheiten bezahlt, die jeweils aus einer Stammaktie der Gesellschaft und einem Kaufoptionsschein (ein „Optionsschein"), der drei Jahre lang zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann, bestehen. Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen das Verfallsdatum der Optionsscheine vorverlegen, vorausgesetzt, dass der Schlusskurs der Stammaktien nach vier Monaten und einem Tag nach der Ausgabe der Optionsscheine innerhalb eines Zeitraums von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu jeder Zeit mindestens 0,15 CAD pro Aktie beträgt.