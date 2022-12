BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsminister Karl Lauterbach will mehr Medizin-Studienplätze schaffen, um den Ärztemangel zu mildern. "Auf uns läuft eine mittlere Katastrophe zu, was das Ärzteangebot angeht", sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2022". "Wir brauchen 5000 zusätzliche Medizinstudierende, sonst können wir die Babyboomer-Generation nicht angemessen versorgen." Man müsse jetzt handeln, weil die Ausbildung zehn Jahre dauere.

