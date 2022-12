BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Korruptionsskandal im Europaparlament beschädigt nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Vertrauen der Bürger in die europäische Politik. "Korruption ist ein Verbrechen", sagte von der Leyen am Donnerstag nach einem EU-Gipfel in Brüssel. "Natürlich untergraben solche Ereignisse, solche Korruption, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen. Wir müssen hart daran arbeiten, das Vertrauen wieder zu gewinnen."

Wegen mutmaßlicher Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland ermittelt die belgische Justiz. Seit Freitag wurden sechs Verdächtige festgenommen. Die mittlerweile abgesetzte Vizepräsidentin des Parlaments Eva Kaili und drei weitere Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Zwei Festgenommene wurden wieder freigelassen./wim/DP/men