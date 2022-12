Mehr junge Kunden beim Weihnachtsshopping in den Innenstädten

"Man kann getrost davon sprechen, dass sich das Besucheraufkommen wieder auf dem Niveau von vor Covid-Zeiten bewegt" sagte Michael Cik, Gründer des Unternehmens Invenium, das die Daten für O2 Telefonica ausgewertet hat. "Auch die internationalen Besucherzahlen wachsen, wenngleich nicht so stark. So ist in München ein massiver Anstieg an internationalen Besuchern zu sehen."

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dieses Jahr zieht es deutlich mehr junge Menschen zum Weihnachtsshopping in die Innenstädte als vor Corona. Ihr Anteil an den Besuchern der zentralen Fußgängerzonen von zehn großen deutschen Städten lag am zweiten und dritten Adventssamstag deutlich über den Vergleichswerten aus dem Jahr 2019, wie eine Analyse von Handydaten von O2 Telefonica ergab. Der Anteil der Altersgruppe 18 bis 29 nahm dabei um Werte zwischen 5,2 und 7,8 Prozentpunkten zu. In der Regel machten die jungen Käuferinnen und Käufer dieses Jahr zwischen einem Fünftel und einem Viertel der Besucher aus.

