- Fission hat ein Bohrloch (PLN22-029) im westlichsten Teil des North Conductor Complex abgeschlossen (2. März 2022) und gab bekannt, dass die Diskordanz des Athabasca-Sandsteins in einer Tiefe von 675,9 m durchschnitten wurde und das Bohrloch innerhalb eines 91-m-Kernintervalls mehrere Strukturen in den Gneisen des Grundgebirges durchschnitt, die in stark zerbrochenen Abschnitten des Kerns stark grafitisch waren und kataklastische und mylonitische Texturen aufweisen, die sowohl auf eine duktile Scherung als auch auf spröde Verwerfungen hinweisen.

- Am 21. und 30. November 2022 gab Fission eine neue hochgradige Uranentdeckung in Bohrloch PLN22-035 beim Projekt PLN auf dem Leiter A1 (elektromagnetische („EM“) Bodenuntersuchung) bekannt, das 3,48 m mit einer kombinierten Mineralisierung von über 10.000 Zählschritten pro Sekunde durchschnitt, einschließlich 2,5 m mit einer Radioaktivität außerhalb der Skala (über 65.535 Zählschritte pro Sekunde), die als „Pitchblende Patches“ auftreten. Das Bohrloch PLN22-035 von Fission befindet sich etwa 15 km südsüdwestlich des unternehmenseigenen Projekts CLR.

15. Dezember 2022. Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das „Unternehmen“ oder „Kiplin“ kommentiert die jüngsten Ergebnisse, die von Fission 3.0 Corp. („Fission“) bei dessen Projekt Patterson Lake North („PLN“), das unmittelbar an das unternehmenseigene Uranprojekt Cluff Lake Road („CLR“) im Nordwesten von Saskatchewan angrenzt, bekannt gegeben wurden.

Kiplin Metals kommentiert Aktivitäten von Fission 3.0 in Nähe von Uranprojekt Cluff Lake Road in Saskatchewan

