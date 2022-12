Die gestrige Aussage, dass der DAX sich sehr robust zeigt im aktuellen Umfeld, wurde schlagartig revidiert. Sahen wir noch in der Morgenanalyse am 15.12.2022 steigende Tiefpunkte, so änderte sich dies bereits am Morgen (Rückblick):

20221215 Endloskontrakt DAX mittelfristig

Die ersten Trades hatten noch das GAP als Basis, welches immerhin den zweiten Tag in Folge auf der Oberseite gebildet wurde:

Doch bereits nach der ersten Handelsstunde zeigte sich, dass es nur wenig Momentum auf der Oberseite gab. Ich wechselte damit die Seiten auf Short:

Bis zur EZB-Sitzung gab sich der Markt weiter der Unterseite hin und fiel dann im Zuge der Pressekonferenz weiter ab. Es wurde damit die Handelsspanne der letzten 4 Wochen verlassen und sogar die 14.000 in Augenschein genommen. Das Momentum überragte die Handelstage der letzten Monate deutlich, wie sich an dem Chartbild vermuten lässt:

20221215 Xetra DAX Wochensaldo

Hintergrund war sicherlich auch die Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die Zinsen noch über einen langen Zeitraum hinweg anheben zu wollen.

2022-12-15 EZB

In Summe verlor der DAX damit mehr als 3 Prozent, wie die Handelsdaten an der Börse Frankfurt für den heutigen Tag aufzeigen:

2022-12-15 DAX Boerse Frankfurt

Es gab keine Aktie im Gewinn und die Wall Street schloss übrigens auch auf breiter Basis im Minus:

2022-12-15 Wall Street

Trading-Ideen für Freitag den 16.12.2022

Auf die Range kam ich bereits zu sprechen, diese ist im DAX nun auf der Unterseite verlassen und diesmal auch nicht als "Versuch" sondern als Signal, da der Schlusskurs ausserhalb des Bereichs lag.

20221215 Xetra DAX mittelfristig

Das "Big Picture" ist damit mehr als angeschlagen und könnte nun die nächste Unterstützung als Berührungspunkt des ehemaligen Abwärtstrends in Augenschein nehmen:

20221215 Xetra DAX Big Picture

Aus der Vorbörse heraus nehme ich eine Gegenreaktion über 14.000 Punkte auch nur als Gegenreaktion auf. Solange der Index diese Zone bis 14.120 Punkte nicht überschreitet, ist in meinen Augen das Abwärtspotenzial größer. So skizziert sich dies:

20221216 DAX Vorboerse

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Freitag 16.12.2022

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen melden noch in dieser Woche und Adobe war gestern das Highlight nachbörslich:

Adobe nachbörslich 2022-12-16 um 06.51.28

20221211 Earnings week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Die Daten vom S&P Global/BMW PMI dominieren heute den Wirtschaftskalender. Sie werden 9.30 Uhr für Deutschland, 10.00 Uhr für die EU und 10.30 Uhr für England sowie 15.45 Uhr für Amerika veröffentlicht.

Dazwischen gilt es 11.00 Uhr auf die EU-Handelsbilanz und die EU-Verbraucherpreise zu achten.

Für Vola dürfte der große Verfallstag sorgen. 12.00 Uhr für den Stoxx und 13.00 Uhr für die DAX-Familie sind dabei die wichtigen Termine, wo der Future ausläuft und ggf. auch gerollt wird. Die Zusammenhänge zeige ich Dir gern im Twitch-Stream dann auf.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

