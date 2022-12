EZB überrascht die Märkte mit einer Aufholjagd

Sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) haben die Erwartungen der Märkte weitestgehend getroffen. Die Anleger waren zuvor von den Währungshüter recht gut auf die jeweiligen Beschlüsse vorbereitet worden. So heben beide Notenbanken ihre Leitzinsen jeweils um 0,50 Prozentpunkte an. Sie nehmen damit etwas Tempo aus der geldpolitischen Straffung. Die Zeit der außergewöhnlich starken Zinsanhebungen um 0,75 Prozentpunkte ist vorbei.

Fed setzt alle Ankündigungen um

So war gestern früh bereits in der donnerstags erscheinenden Wochenausgabe des Stockstreet-Börsenbriefs „Börse-Intern Premium“ zu lesen, dass das Statement zum vorgestrigen Fed-Zinsentscheid nahezu unverändert gegenüber der vorangegangenen Sitzung war. Insofern ergaben sich auch hieraus keine Überraschungen. Ebenso dürften die neuen Projektionen niemanden auf dem falschen Fuß erwischt haben. Das BIP-Wachstum der USA wird demnach nun in den kommenden beiden Jahren etwas schwächer erwartet und die Arbeitslosenquote soll entsprechend etwas höher ausfallen.



(Quelle: federalreserve.gov)

Die Inflationsprognosen wurden ebenfalls etwas nach oben geschraubt. Damit konnte die Fed begründen, dass sie den Leitzins nun im Hoch bei 5,1 % sieht, statt der bislang angepeilten 4,6 %. Zudem soll der Leitzins laut den aktuellen Median-Erwartungen 2024 bei 4,1 % landen, und somit leicht höher als die bislang prognostizierten 3,9 %. Damit unterstrich und bestätigte die Zentralbank die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, mit denen er bereits im Vorfeld der Sitzung angekündigt hatte, dass der Leitzins weiter steigen und länger auf dem erhöhten Niveau bleiben wird, als es der Markt erwartet hatte.

Marktreaktion: Nur kurzzeitig erhöhte Volatilität

Obwohl dies alles für die Börsen keine Überraschung gewesen sein durfte, weil die FOMC-Mitglieder die Märkte in den vergangenen Tagen und Wochen mit zahlreichen Wortmeldungen auf die Beschlüsse und Pläne vorbereitet hatten, kam es vorgestern dennoch zu deutlichen Kursreaktionen. Die Aktienkurse gingen auf Talfahrt und auch der EUR/USD verlor etwas an Boden. Doch wenig später erholten sich die Kurse, und am Ende blieben neue Trends aus. Stattdessen setzten sich die Konsolidierungen am Aktienmarkt fort.