Ask 2,78

Ask 2,25

Konjunkturdaten

02:15 Uhr, China: Notenbank entscheidet über Zinssatz von Geschäftsbanken an Unternehmen (Prime Rate)

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 11/22

10:00 Uhr, EU: Leistungsbilanz 10/22

14:30 Uhr, USA: Baugenehmigungen 11/22

14:30 Uhr, USA: Wohnungsbaubeginne 11/22

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 12/22

