Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 01/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Nettoverschuldung Staatssektor 11/22

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 Uhr, USA: Leistungsbilanz Q3/22

14:30 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 11/22

16:00 Uhr, USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 12/22

Tipp: Für Ihren Börsenerfolg sollten Sie sich das Probeabo von FAST BREAK auf jeden Fall mal ansehen: Nur noch für kurze Zeit mit 50 Prozent Rabatt! Hier klicken.



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 21.12.2022 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Gfk Verbrauchervertrauen 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 16:00 USA Verbrauchervertrauen Conference Board



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin