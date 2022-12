JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Analyst Javier Garrido rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick für die Versorgerbranche auf Jahre hinaus mit hohen Strompreisen. Sie seien Antrieb für das Gewinnwachstum - trotz Preisbremsen und Steuern. Garrido favorisiert RWE, Engie, Enel, EDP und Centrica./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 10,79EUR gehandelt.