Ximen Mining berichtet über den aktuellen Stand des Genehmigungsantrags für die Goldmine Kenville in Nelson (BC), die bald eine der „grünsten“ Goldminen sein wird

Vancouver, B.C., 16. Dezember 2022 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) gibt bekannt, dass Mitglieder der Geschäftsleitung von Ximen in einem kürzlichen Telefonat mit unserem Verbindungsbeamten von „Major Mines of BC“ am 8. Dezember 2022 die Notwendigkeit erörtert haben, die Aktionäre über den aktuellen Stand der Genehmigung für die Goldmine Kenville zu informieren, deren Antrag sich nun schon über fast vier Jahre erstreckt. Die Parteien kamen überein, dass sich das folgende Update zur Veröffentlichung eignet.

Das Unternehmen wartet auf zwei Genehmigungen, eine vom Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation und eine vom Umweltministerium.

Der Entwurf der Genehmigung vom Bergbauministerium ist nun fertiggestellt und wird in Kürze vorgelegt werden. Die Bergbauabteilung ist dabei, die Einzelheiten des Gebiets, das Gegenstand der Genehmigung ist, und die Höhe der geforderten Rücklagen für die Rekultivierung festzulegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Gebiet in direktem Zusammenhang mit seinen 100 Jahre alten Crown Grants stehen wird, die sowohl die Oberflächen- als auch die Untertageabbaurechte umfassen, sowie mit zusätzlichen Rechten, die mit diesen Crown Grants verbunden sind (die Definition eines Crown Grants unterscheidet sich ausdrücklich von Mineral Titles - siehe Abbildung unten). Die Rekultivierungsrücklagen wurde bereits ausführlich besprochen, und das Unternehmen erwartet keine ungewöhnlichen Kosten.

Der Entwurf der Genehmigung vom Umweltministerium wurde mit allen Auflagen angefertigt - alle abteilungsübergreifenden Prüfungen wurden abgeschlossen - und enthält Empfehlungen für die Aktivitäten des Unternehmens. Es wird erwartet, dass er in Kürze an das Unternehmen weitergeleitet wird.

Die Genehmigungen des Bergbau- und des Umweltministeriums werden mit Auflagen verbunden sein. Es wird einen kurzen Prüfzeitraum geben und sofern diese Auflagen annehmbar sind, wird Ximen sein Einverständnis geben und die endgültige Genehmigung zur Aufnahme der Arbeiten wird erteilt.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Büro und wir werden Ihnen gerne antworten. Das Unternehmen hat sich kontinuierlich mit der Gemeinde auseinandergesetzt und allen interessierten Parteien Führungen und Besichtigungen angeboten. Es ist ein mühsamer Prozess, aber unser Ziel ist es, diesen Standort so zu erhalten, wie er in den letzten 100 Jahren war, und viele bedeutende, sinnvolle und gut bezahlte Arbeitsplätze für die Region zu schaffen und dabei die Umweltauswirkungen so gering wie möglich halten. Wir wollen einer der grünsten Goldproduzenten in BC sein und uns zu einem Branchenführer entwickeln. Der Standort wird direkt mit Strom versorgt, der vom Kootenay-Damm erzeugt wird. Alle Bohrungen werden in den unterirdisch erschlossenen Bereichen mit Druckluftbohrern durchgeführt. Die Kompressoren und Leitungen sind alle installiert, eingeschaltet und bereit für den Einsatz.