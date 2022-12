Kitskitchen beginnt mit Forschungs- und Entwicklungsarbeit für hochwertige Trocken- und Dosensuppen in Vorbereitung auf die Einführung einer neuen Produktlinie auf dem 2,8-Mrd.-Dollar-Suppenmarkt

VANCOUVER, BC, 16. Dezember 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich zu berichten, dass Kitskitchen Health Foods Inc. (Kitskitchen), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, mit der Forschungs- und Entwicklungsarbeit für eine Reihe von hochwertigen Trocken- und Dosensuppen begonnen hat. Mit den neuen Produkten will Kitskitchen den 2,8 Milliarden Dollar schweren Markt für Dosensuppen erschließen. „Kitskitchen hat fantastische Arbeit geleistet, um in den Handel zu gelangen und seine Produkte als Premium-Fertigsuppen in der Kühlabteilung zum Verkauf anzubieten. Wir glauben jedoch, dass dies erst der Anfang der Möglichkeiten für Kitskitchen ist. Mit der Einführung von Dosensuppen, die von den Verbrauchern stärker nachgefragt werden und länger haltbar sind, erwarten wir, dass der Umsatz von Kitskitchen-Suppen exponentiell ansteigen wird“, sagt CEO Avtar Dhaliwal.

Das Kitskitchen-Portfolio wird um getrocknete und in Dosen konservierte Varianten seiner Suppen auf pflanzlicher Basis erweitert. Sie werden das volle Aroma der Fertigsuppen und einen niedrigen Natriumgehalt aufweisen. Der hohe Natriumgehalt von Dosensuppen ist einer der Hauptgründe, warum die Verbraucher viele der derzeit erhältlichen Produkte nicht kaufen. Kitskitchen wird auch bis zu drei neue Produkte für seine Linie an frischen Fertigsuppen auf den Markt bringen, sowie bis zu 5 neue Produkte, die eine längere Haltbarkeit aufweisen. Die geplante neue Produktlinie wird den Marktanteil des Unternehmens beträchtlich erhöhen und einen weiteren Bereich im Lebensmittelgeschäft erschließen.

Mit der steigenden Nachfrage nach Convenience-Produkten und einem immer hektischeren Lebensstil bleibt immer weniger Zeit für die Zubereitung einer ausgewogenen und nahrhaften Mahlzeit. Daher nimmt auch die Nachfrage nach Fertiggerichten und verzehrfertigen Lebensmitteln weltweit deutlich zu. Die National Library of Medicine berichtet, dass Eltern, die abgepackte, verarbeitete Mahlzeiten kaufen, weil sie billig sind, (a) weniger Obst und Gemüse zur Verfügung haben; (b) eine höhere Verfügbarkeit von abgepackten, verarbeiteten Mahlzeiten haben und (c) weniger Selbstvertrauen in die Zubereitung und die Planung von Mahlzeiten haben. In Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen unterstreichen diese Erkenntnisse die Bedeutung eines Lebensmittelumfelds, in dem nahrhafte Lebensmittel für alle Familien erschwinglich sind. Die Suppen von Kitskitchen entsprechen sowohl den Ernährungsbedürfnissen als auch den unterschiedlichen Geschmäckern der Verbraucher. Durch die Erweiterung des Produktangebots im Rahmen seines Auftrags, vegane, weizenfreie und biologische Produkte herzustellen, erwartet Kitskitchen, seinen Marktanteil in zusätzlichen Bereichen des Lebensmittelgeschäfts zu erhöhen.