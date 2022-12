Da dieses Vertrauen fehlt, zogen die Investoren gestern erst einmal den Stecker, lösten Positionen auf und nahmen Gewinne mit. Zur Stunde gibt es keinen Schlusspfiff aus der restriktiven Geldpolitik. Der Aktienmarkt muss sich daran gewöhnen, dass es noch eine ganze Zeit lang dauern wird, bis die Notenbanken eventuell mal wieder Liquidität über dem Markt ausschütten.

Die Börsen hängen jetzt sprichwörtlich in der Luft: Einerseits, weil der deutsche Aktienindex in der Herbstrally über 20 Prozent gestiegen ist und andererseits, weil jetzt niemand sagen kann, wie es im neuen Jahr geldpolitisch weitergehen wird. Aber auch wenn die Anleger einen starken Kursrückgang im DAX wie gestern nach einer fast ununterbrochenen Rally nicht mehr gewöhnt sind, muss charttechnisch festgehalten werden: Es ist noch keine obere Trendwende im DAX zu erkennen, da am Dienstag noch ein höheres Hoch in der Aufwärtsbewegung generiert wurde.